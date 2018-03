USA, 76 TORNADO: DISTRUZIONE E MORTE IN 10 STATI

USA. Sono almeno 5 le vittime del maltempo negli Stati Uniti e centinaia i feriti.

Lungo tutto il Midwest, in una zona ampissima degli Stati Uniti, sono già stati contati 76 tornado. Stanno colpendo un'area abitata da circa 120 milioni di americani provocando danni in 10 stati. L'epicentro della tempesta è tra l'Illinois, l'Indiana e l'Ohio, una zona di 'alto rischio' dove vivono circa 18 milioni di persone. La Casa Bianca tiene sotto controllo la situazione ed il presidente Obama viene costantemente informato.

«E’ una situazione molto pericolosa», ha spiegato Russel Schneider, direttore del servizio meteo del centro di previsione delle tempeste. «Circa 53 milioni di persone in 10 Stati corrono rischi significativi». Schneider ha aggiunto che le tempeste si stanno muovendo a 96,56 chilometri orari, fattore che non darà abbastanza tempo per cercare riparo se gli abitanti delle zone interessate si limiteranno a guardare il cielo. «Potrebbero essere tranquilli perché non vedono brutto tempo ma insistiamo che dovrebbero mantenere un occhio vigile sul tempo e avere modo di sentire se ci sono allerta tornado perché le cose possono cambiare molto velocemente», ha avvertito il meteorologo Matt Friedlein.