Pescara Calcio. Maniero e Ragusa salvano dalle critiche Marino: «squadra in netta crescita»

PESCARA. La vittoria di ieri con la Ternana, seppur sofferta, ha allungato la striscia di risultati positivi dei biancazzurri a 4 partite, con il successo allo stadio Adriatico che mancava da quasi 3 mesi. Come già successo a Cittadella, dopo il vantaggio maturato nei primi minuti di gara il Pescara ha arretrato troppo il proprio baricentro, favorendo il ritorno di una Ternana sempre pericolosa nelle ripartenze. Poche idee perlopiù confuse per l'undici di Marino, incapace di costruire gioco ed occasioni da gol e salvato in più di un'occasione dall'ennesima giornata di grazia del proprio portiere Belardi, protagonista di almeno 3 interventi decisivi. Dopo il pareggio meritato della Ternana, su ennesima incertezza della retroguardia abruzzese, il Pescara ha ritrovato equilibrio nelle 2 fasi prima del lampo vincente di Maniero ad una manciata di minuti dalla fine.

Se ci si accontenta del solo risultato tutto è ok, ma in realtà questo Pescara non è affatto guarito dai limiti che lo hanno visto perdere o pareggiare per ben 9 gare di fila prima dell'exploit di Reggio Calabria. La continuità di prestazioni è una delle cose che fin qui è sempre mancata, ma pian piano almeno sta arrivando quella che riguarda i risultati.

Nonostante una prova non esaltante si è visto in ogni caso cuore e voglia di portare in porto un buon risultato. Unica nota davvero stonata Cutolo, al momento poco utile alla squadra sia in attacco sia in fase di copertura. A salvare Marino poi dalle critiche per alcune discutibile scelte nella formazione iniziale (su tutte la scelta di un impresentabile Cutolo, ndr) ci ha pensato Maniero.

«Maniero è un giocatore importante» – ha raccontato a fine gara il tecnico del Pescara, Pasquale Marino – «ma anche Cutolo ha fatto una buona gara e si è sacrificato parecchio per la squadra».

Poi sulla gara: «nel primo tempo fino al gol abbiamo fatto le cose al meglio, poi non siamo riusciti a chiudere la partita ed abbiamo subito il ritorno di una squadra forte ed aggressiva e ricca di grandi qualità in attacco. C'è stato un attimo di smarrimento ma la squadra ha cercato di reagire senza disunirsi ed ha rischiato pochissimo».

«Sono contento dei 10 punti in 4 partite» – prosegue Marino – «peccato per i venti secondi finali col Brescia. È un segnale importante di crescita e maturità ed il Pescara ora ha dimostrato di saper gestire meglio la gara. Dobbiamo però ancora migliorare soprattutto dal punto di vista tattico. Facciamo qualche errore nel fraseggio e dobbiamo coprire meglio. Questo gruppo ha grandi margini di miglioramento».

Per il Pescara venerdì sera anticipo in casa del Novara con fischio d'inizio alle ore 20,30.

Andrea Sacchini



punti partite in casa fuori casa reti





G V N P G V N P G V N P F S



Palermo 27 14 8 3 3 6 4 1 1 8 4 2 2 23 10

Empoli 27 14 8 3 3 8 5 3 0 6 3 0 3 22 10

Avellino 27 14 8 3 3 8 6 1 1 6 2 2 2 18 13

Virtus Lanciano 26 14 7 5 2 6 3 3 0 8 4 2 2 15 10

Cesena 23 14 6 5 3 8 3 4 1 6 3 1 2 20 14

Crotone 23 14 7 2 5 6 3 1 2 8 4 1 3 23 22

Varese 20 14 5 5 4 7 4 3 0 7 1 2 4 18 15

Latina 20 14 4 8 2 7 3 3 1 7 1 5 1 11 11

Spezia 20 14 5 5 4 7 3 3 1 7 2 2 3 13 14

Modena 19 14 5 4 5 7 5 1 1 7 0 3 4 20 16

Pescara 18 14 4 6 4 8 2 4 2 6 2 2 2 21 19

Carpi 17 13 5 2 6 6 1 2 3 7 4 0 3 12 17

Siena (*) 17 14 5 7 2 8 5 2 1 6 0 5 1 26 18

Brescia 15 14 2 9 3 7 1 4 2 7 1 5 1 18 19

Trapani 15 14 3 6 5 7 2 3 2 7 1 3 3 16 17

Cittadella 15 14 3 6 5 7 2 2 3 7 1 4 2 12 18

Ternana 14 14 3 5 6 7 3 1 3 7 0 4 3 19 18

Bari (*) 13 14 4 4 6 6 3 2 1 8 1 2 5 12 14

Novara 13 14 2 7 5 6 2 3 1 8 0 4 4 14 23

Reggina 12 14 3 3 8 8 3 2 3 6 0 1 5 11 22

Padova 11 13 3 2 8 7 3 2 2 6 0 0 6 9 19

Juve Stabia 7 14 1 4 9 6 0 2 4 8 1 2 5 12 26



Carpi e Padova una partita in meno

Bari -3 punti

Siena -5 punti