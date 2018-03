Da Empoli la Virtus Lanciano non esce ridimensionata. Baroni: «orgoglioso dei ragazzi»

LANCIANO. La Virtus Lanciano torna da Empoli con un pesante 3-0 e con l'amarezza di aver perso il primo posto in classifica dopo ben sette partite consecutive da capolista.

La sconfitta però, seppur pesante nelle dimensioni, non può e non deve affatto ridimensionare questa Virtus che anche ad Empoli ha fatto la propria partita senza timori reverenziali ed ha retto all'impatto del più quotato avversario fino alla rete del 2-0. Subito il doppio svantaggio l'undici di Baroni, colpito nel morale, ha tirato i remi inciampando per la seconda volta consecutiva lontana dal Biondi. I frentani hanno giocato a viso aperto una gara volenterosa ma sfortunata, col maggior cinismo degli avanti toscani che alla lunga ha fatto la vera differenza tra le due squadre negli episodi chiave. Già sabato con il Varese i rossoneri sono chiamati al riscatto ed a dimostrare che Empoli è solo stato un incidente di percorso.

«Al contrario di altre occasioni e delle gare fin qui dimostrate siamo stati poco equilibrati» – ha raccontato a fine gara mister Marco Baroni – «e carenti nella gestione della gara. Il 3-0 comunque è pesante per i miei ragazzi. Siamo stati poco lucidi e concentrati e contro avversari di grande qualità tecnica come l'Empoli non puoi permetterti cali di concentrazione».

Sul futuro Baroni è chiarissimo: «non sono affatto preoccupato anche perché la squadra non ha demeritato. Sono orgoglioso di quanto questo Lanciano abbia fatto fino ad ora con impegno e con la cultura del lavoro».

PRIMAVERA. IL CAGLIARI ESPUGNA 2-1 LANCIANO

VIRTUS LANCIANO: Maggi, Raho, Degrassi, Gentile (40’ st Cataldi), Gregori, Bei, Cericola (33’ st Barone), Di Fino, Fioretti, Carpineta, De Feo (40’ st Sablone). Allenatore: Sig. Salvatore Alfieri.

CAGLIARI: Fadda, Usai, Russu, Muroni (14’ s.t. Loi), Del Fabro, Scintu, Barella, Deiola, Solinas (23’ st Suella), Masia (42’ st Atzori), Demontis. Allenatore: Sig. Vittorio Pusceddu.

Reti: 22' pt e 29' st Masia (C), 35' pt De Feo (VL).

Andrea Sacchini





punti partite in casa fuori casa reti





G V N P G V N P G V N P F S



Palermo 27 14 8 3 3 6 4 1 1 8 4 2 2 23 10

Empoli 27 14 8 3 3 8 5 3 0 6 3 0 3 22 10

Avellino 27 14 8 3 3 8 6 1 1 6 2 2 2 18 13

Virtus Lanciano 26 14 7 5 2 6 3 3 0 8 4 2 2 15 10

Cesena 23 14 6 5 3 8 3 4 1 6 3 1 2 20 14

Crotone 23 14 7 2 5 6 3 1 2 8 4 1 3 23 22

Varese 20 14 5 5 4 7 4 3 0 7 1 2 4 18 15

Latina 20 14 4 8 2 7 3 3 1 7 1 5 1 11 11

Spezia 20 14 5 5 4 7 3 3 1 7 2 2 3 13 14

Modena 19 14 5 4 5 7 5 1 1 7 0 3 4 20 16

Pescara 18 14 4 6 4 8 2 4 2 6 2 2 2 21 19

Carpi 17 13 5 2 6 6 1 2 3 7 4 0 3 12 17

Siena (*) 17 14 5 7 2 8 5 2 1 6 0 5 1 26 18

Brescia 15 14 2 9 3 7 1 4 2 7 1 5 1 18 19

Trapani 15 14 3 6 5 7 2 3 2 7 1 3 3 16 17

Cittadella 15 14 3 6 5 7 2 2 3 7 1 4 2 12 18

Ternana 14 14 3 5 6 7 3 1 3 7 0 4 3 19 18

Bari (*) 13 14 4 4 6 6 3 2 1 8 1 2 5 12 14

Novara 13 14 2 7 5 6 2 3 1 8 0 4 4 14 23

Reggina 12 14 3 3 8 8 3 2 3 6 0 1 5 11 22

Padova 11 13 3 2 8 7 3 2 2 6 0 0 6 9 19

Juve Stabia 7 14 1 4 9 6 0 2 4 8 1 2 5 12 26



Carpi e Padova una partita in meno

Bari -3 punti

Siena -5 punti