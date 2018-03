1°Div/B. L'Aquila culla sempre il sogno Serie B. Pagliari: «manca ancora troppo»

L'AQUILA. Il turno di riposo forzato di una settimana non ha interrotto il momento magico de L'Aquila, che domenica scorsa ha ottenuto un limpido ed importante successo interno 2-0 sulla Paganese. Le reti di Frediani e Corapi hanno certificato un dominio netto e mai messo in discussione lungo tutto l'arco della partita. L'undici di Pagliari, davvero l'uomo in più di questa formazione, dunque continua a cullare il sogno Serie B in un campionato anomalo come la Prima Divisione di quest'anno. Al di là delle prime della classe (Frosinone, Pisa e Pontedera, ndr) ed altre formazioni che stentano ancora ad ingranare (Salernitana e Lecce su tutte, ndr), i rossoblù possono ambire certamente ad un posto play-off visto e considerato il valore tecnico della rosa abilmente costruita da Ercole Di Nicola e l'entusiasmo che si respira in città. Il Fattori in questo primo scorcio di campionato si è dimostrato un valore aggiunto per la formazione del capoluogo, che sogna una B che manca da oltre 70 anni.

«Con la Paganese è inutile nascondersi è stata una vittoria importante» – ha raccontato in settimana il tecnico dei rossoblù, Giovanni Pagliari – «abbiamo fatto un grande primo tempo poi siamo un po' calati di ritmo nella ripresa ma penso sia una cosa normale. Si è creato un gruppo splendido nel quale i ragazzi lavorano tutta la settimana con grande impegno e dedizione. È questa la cosa più importante e L'Aquila deve solo ringraziare questo gruppo di giocatori».

Tra tanti elogi qualcosa ancora da migliorare: «c'è sempre. Dobbiamo essere più bravi in fase di impostazione e di disimpegno».

«La Serie B?» - chiude Pagliari – «i cavalli buoni si vedono soltanto alla fine, non a metà del percorso. C'è ancora tanta strada da fare e davanti a noi ci sono partite molto difficili, a partire da Perugia. Per me è una partita particolare. Ho fatto quasi 200 presenze con la maglia dei grifoni ed una parte del mio cuore resterà sempre lì. Ora però penso solo a L'Aquila ed a riportare in Abruzzo un altro fondamentale risultato per la nostra classifica».

Perugia-L'Aquila verrà diretta da Ivano Pezzuto della sezione di Lecce. Guardalinee Prenna e Mostafa. Calcio d'inizio domenica alle ore 14,30 allo stadio Renato Curi di Perugia.

Andrea Sacchini