CROZZA: «BERLUSCONI CI SEPPELLIRÀ TUTTI»

TELEVISIONE. «E' strano, in questo paese c' è sempre qualcosa di palese e qualcosa di segreto, siamo il Bel-palese...»

«Definitivamente e immediatamente sono avverbi che non lasciano tanto margine», secondo il comico genovese, «te lo insegnano a scuola. 'Crozza, fuori dalla porta, immediatamente!' Non è che uscivo dopo sei mesi, potevo metterci al massimo tra i 5 e i 10 secondi... E comunque... perché questo amore per i segreti, visto che siamo tutti spiati?»

Crozza ha poi contestato la richiesta di alcuni parlamentari di non votare la decadenza di Berlusconi con voto palese: «è come se un idraulico arrivasse a casa e ci dicesse: ‘le dispiace adesso bendarsi?’ Ennò, fammi vedere cosa fai»

«E’ una storia infinita, bisogna decidere quando votare, poi bisognerà decidere chi va a dirglielo, poi bisognerà vedere se ci va con la macchina o il tram… è sfiancante. Quell’uomo lì ci seppellirà tutti. Nel giorno del giudizio universale ci sarà Dio che squarcerà il cielo e dirà ‘gli empi all’inferno, i probi in Paradiso e Berlusconi… slitta a dicembre»