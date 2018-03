Virtus Lanciano. L'importanza del gruppo. Plasmati: «continuare con costanza ed umiltà»

LANCIANO. Più volte Marco Baroni ha indicato come nel gruppo e nella panchina i principali punti di forza della Virtus Lanciano dei miracoli. I numeri ed i dati di fatti in effetti danno ragione al tecnico dei frentani che in questa stagione ha saputo e potuto pescare dalle riserve forze fresche importanti. Con il Bari il gol del successo di Minotti è venuto dalla panchina, come è accaduto con Turchi a Novara e nel 2-2 della prima giornata a Brescia con rete di Plasmati. Proprio il centravanti ex Vicenza e Catania, che subentrato a pochi minuti dalla fine con la Ternana ha sfiorato il 2-1, è stato più volte lodato da Baroni per l'impegno negli allenamenti e per il carisma all'interno dello spogliatoio: «quando si viene chiamati a giocare per 30 secondi o per l'intera gara è sempre una grande responsabilità e bisogna giocare sempre al 100% dando tutto per se stessi e soprattutto per la squadra. Quando l'allenatore ti sceglie a partita in corso bisogna ricambiarlo per la fiducia. Certo è chiaro tutti vorrebbero partire dal primo minuto, ma siamo in tanti e l'importante è lo spirito di gruppo e di sacrificio».

«Siamo un gruppo di lavoro importante abituato alle sofferenze ed al sacrificio» – prosegue Plasmati – «siamo tranquilli e fiduciosi anche perché le prestazioni ed i risultati sono dalla nostra parte. Se oggi siamo primi in classifica è merito del gruppo e dobbiamo continuare a coltivare tutte quelle cose che ci hanno permesso di arrivare fino a qui: impegno, costanza ed umiltà».

Intanto la squadra prosegue la preparazione in vista del match di domani a Crotone contro un'altra delle grandissime sorprese di questo avvio di campionato. Ieri la squadra è partita alla volta della Calabria con mister Baroni che ha convocato i portieri Aridità, Casadei e Sepe; i difensori Amenta, Aquilanti, De Col, Mammarella, Scrosta e Troest; i centrocampisti Buchel, Calvano, Casarini, Di Cecco, Germano, Minotti e Paghera; gli attaccanti Falcinelli, Gatto, Piccolo, Plasmati, Thiam e Turchi. Out Fofana per infortunio.

Crotone-Virtus Lanciano verrà diretta da Diego Roca della sezione di Foggia. Fischio d'inizio domani alle ore 15,00.

Andrea Sacchini