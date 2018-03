Pallamano. La Nazionale azzurra maschile e femminile a Pescara dal 26 al 31 ottobre

PESCARA. Si apriranno entrambi al Pala Giovanni Paolo II di Pescara, il 26 e il 31 Ottobre, i gironi di qualificazione a Campionati Europei e Campionati Mondiali delle Nazionali femminile e maschile.

L’Italia femminile affronterà la forte Spagna il 26 Ottobre nella loro seconda gara del Gruppo 4 di qualificazione ai Campionati Europei di Ungheria-Croazia 2014. La sfida è in programma alle ore 20:00. Le azzurre giungeranno nella città abruzzese con un incontro già disputato alle spalle: è quello del 23 Ottobre a Rotterdam, in casa dell’Olanda; la terza avversaria del raggruppamento è la Turchia.

In tutti i gruppi otterranno l’accesso alla fase finale dell’Europeo 2014 le prime due classificate, che si aggiungeranno alle già qualificate Ungheria e Croazia.

Per la Nazionale maschile, invece, sfida alle 20:00 del 31 Ottobre contro la Romania, sempre nello scenario del Pala Giovanni Paolo II di Pescara. Quella contro il team romeno è la partita che apre il Gruppo 2 di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2015. La formazione azzurra affronterà, nell’ambito del raggruppamento, anche Cipro e Slovacchia.

Passano il turno le vincitrici dei rispettivi raggruppamenti, coi Play-Off da giocare nei week-end del 7/8 giugno e 14/15 giugno 2014.

Gli incontri Italia – Spagna (femminile) e Italia – Romania (maschile) saranno entrambi trasmessi su RAI Sport. Il Pala Giovanni Paolo II di Pescara tornerà ad ospitare le gare delle Nazionali di pallamano a distanza di quattro anni dei Giochi del Mediterraneo del 2009.

Per maggiori informazioni su tutti i gironi: www.eurohandball.com.

CONVOCATI NAZIONALE MASCHILE

1. Carrara Alejo Juan Martin (1974 – Sassari)

2. Di Maggio Adriano (1985 – Pressano)

3. Di Marcello Pierluigi (1978 – Ambra)

4. Fovio Vito (1979 – Loacker Bozen)

5. Gaeta Luis Felipe (1982 – Loacker Bozen)

6. Giannoccaro Umberto (1988 – Junior Fasano)

7. Giongo Alessio (1984 – Pressano)

8. Maione Pasquale (1982 – Loacker Bozen)

9. Opalic Damir (1974 – Pressano)

10. Radovcic Demis (1988 – Loacker Bozen)

11. Resca Matteo (1985 – Estense)

12. Rubino Francesco (1983 – Junior Fasano)

13. Sirsi Paolo (1982 – Junior Fasano)

14. Skatar Michele (1985 – HBC Nantes)

15. Tokic Tin (1985 – Pays D’aix Uc Hb)

16. Turkovic Dean (1987 – Loacker Bozen)

CONVOCATI NAZIONALE FEMMINILE

1. Zanotto Michela (1994 – Esercito-FIGH Futura Roma)

2. Rotondo Laura (1992 – Conversano)

3. Zuin Gaia Maria (1995 – Alì Mestrino)

4. Dalla Costa Ilaria (1995 - Esercito-FIGH Futura Roma)

5. Del Balzo Bianca (1996 - Esercito-FIGH Futura Roma)

6. Cappellaro Angela (1995 - Esercito-FIGH Futura Roma)

7. Pocaterra Giulia (1993 - Esercito-FIGH Futura Roma)

8. Landri Valentina (1992 – Conversano)

9. Niederwieser Anika (1992 - Esercito-FIGH Futura Roma)

10. Serafini Anna (1993 - Esercito-FIGH Futura Roma)

11. Luchin Francesca (1991 - Esercito-FIGH Futura Roma)

12. Fanton Irene (1994 - Esercito-FIGH Futura Roma)

13. Gheorghe Cristina (1986 - Esercito-FIGH Futura Roma)

14. Pruenster Monika (1984 – Jomi Salerno)

15. Oliveri Laure (1983 – Conversano)

16. Diome Khady (1991 – Jomi Salerno)