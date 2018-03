INDIA: MEGA-EVACUAZIONE PER CICLONE PHAILIN

NEW DELHI. Le autorita' degli Stati occidentali indiani di Orissa e Andhra Pradesh sono riusciti, grazie all'evacuazione di quasi un milione di persone, a ridurre al massimo le vittime, per il momento 23, che ha provocato ieri sera e la scorsa notte il passaggio sulla costa occidentale del Paese del ciclone Phailin che era accompagnato da piogge battenti e venti superiori ai 200 km/h.

I responsabili della Protezione civile indiana hanno precisato che 21 dei morti, causati per lo piu' da crolli di tetti o da caduta di alberi, sono stati segnalati in Orissa e due in Andhra Pradesh. Nel complesso il passaggio del ciclone ha interessato un'area dell'India occidentale abitata da circa nove milioni di persone che hanno in varia misura subito danni.

Danneggiate poi le infrastrutture e le colture, molte delle quali erano ancora oggi sommerse dall'acqua, mentre la corrente elettrica sta via via ritornando in tutte le localita'. Da parte sua infine il Dipartimento indiano di meteorologia (Imd) ha precisato che dopo aver toccato le coste come un ciclone ''molto forte'', Phailin ha via via ridotto la sua spinta fino a trasformarsi ieri sera in depressione tropicale.