CROZZA: «ALFANO E LETTA, UN DUO DI NUMERI DUE»

TELEVISIONE. «E' finito un ventennio! Di già? E’ proprio vero che, quando ti diverti, il tempo vola!»

«Il problema adesso è il prossimo di ventennio. Con chi li faremo... con Letta e Alfano? Un duo di due numeri due? Letta e Alfano... i Robin e Robin... i Watson e Watson... i Cochi e Cochi... i Little John e Little John... Manca sempre quello intelligente».

E poi intona la canzone: «Angelino e Letta guidano il Palazzo, ci faranno il mazzo ma con gran stabilità. Ora che è fenita la guerra dei ventanni altri danni questi potran far. Urca, Urca, porca zozza, l’Iva triplica».

Chiusura dedicata all’affidamento ai servizi sociali di Berlusconi: «Fitto, ma allora non potrebbe continuare nel Pdl?». Battuta anche sul possibile fallimento di Alitalia, che da sabato prossimo potrebbe ritrovarsi addirittura senza benzina: «Io nel weekend eviterei voli lunghi»