Sanita': Fials: «illegittimità affidamenti incarichi Asl Pescara»

PESCARA. La Fials di Pescara punta il dito contro gli affidamenti di incarichi di coordinamento del personale del comparto della Asl pescarese e ne denuncia l'illegittimità.

Nel mirino del sindacato, che da tempo ha segnalato la questione al direttore generale della Asl di Pescara Claudio D'Amario e agli altri componenti della direzione strategica, l'utilizzazione di personale infermieristico in posizione di coordinamento «in contrasto - ha spiegato Gabriele Pasqualone, della segreteria provinciale della Fials - con la normativa vigente e con la deliberazione del Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanita' della Regione Abruzzo».

Pasqualone ha inoltre evidenziato che nonostante le numerose segnalazioni «la situazione dura tutt'ora, in quanto l'Azienda, oltre che scrivere qualche nota di rassicurazioni in merito, non ha assunto quelle determinazioni, che e' in grado di assumere, finalizzate al troncamento definitivo degli incarichi illegittimi».

Il rappresentante della Fials ha poi sostenuto che questi incarichi non solo comportano un notevole esborso di denaro pubblico, ma contribuiscono anche a ridurre le risorse destinate all'assistenza diretta.

Alla luce di questa situazione il sindacato ha scritto al manager della Asl, al responsabile anticorruzione dell'azienda sanitaria, alla Procura regionale della Corte dei Conti, e al sub commissario della Regione, per chiedere la revoca immediata di questi incarichi.

«Alcuni coordinatori facenti funzione», spiega Pasqualone, «avendo fatto ricorso al giudice ordinario per il riconoscimento delle differenze economiche correlate alle mansioni superiori, si sono visti riconoscere giudizialmente tale diritto. La lezione non è servita alla Usl», continua il sindacalista, «che continua in tali irregolari utilizzazioni sicchè incorrerà nuovamente in giudizi a lei sfavorevoli con aggravio di spesa per l’attività di tutela legale, ovviamente posta a carico del bilancio pubblico».

«A questo punto», va avanti Pasqualone a nome della sigla sindacale, «chiediamo al direttore generale quali iniziative disciplinari abbia assunto nei riguardi di una dirigenza indisciplinata che continua ad utilizzare personale senza le procedure di legge e contrattuale». Il sindacato chiede al vertice dell’azienda anche se sono state adottate iniziative per l’accertamento di responsabilità patrimoniale nei riguardi della dirigenza, per il ristoro dei danni erariali partiti.