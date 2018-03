TERREMOTO PAKISTAN, «300 MORTI SOTTO LE CASE DI FANGO»

PAKISTAN. Centinaia di case di fango sbriciolatesi con il terremoto che due giorni fa ha investito il Pakistan.

Le fonti ufficiali parlano di 300 vittime. La violenta scossa è stata registrata in Pakistan alle 16,31 di martedì (le 13,31 in Italia). Secondo il Servizio geologico degli Stati Uniti la magnitudo è stata di 7.8 gradi della scala Richter (rivista dal 7,4 iniziale). L'ipocentro è stato posizionato a una profondità di 15 km nella regione del Belucistan, sulla strada da Quetta a Karachi. L'epicentro è a un centinaio di chilometri dalla città di Khuzdar. La scossa è stata così intensa che è stata avvertita anche in India, a Nuova Delhi, dove gli edifici sono stati visti oscillare.

Secondo le prime stime la rottura della faglia potrebbe avere un'estensione notevole, fino a 200 chilometri e tocca la regione montuosa e deserta del Belucistan, affacciata sull'Oceano Indiano. In questa zona, infatti, sia la placca Indiana sia quella Araba spingono contro la placca Eurasiatica e scivolano progressivamente sotto quest'ultima al ritmo, rispettivamente, di 4 e 2 centimetri l'anno.