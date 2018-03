CROZZA, «PAPA FRANCESCO IN CONFRONTO AD EPIFANI È CHE GUEVARA»

TELEVISIONE. Maurizio Crozza, nella consueta copertina di Ballarò, parla della svendita Alitalia e Telecom: «Ci stanno comprando pezzo per pezzo. Ci stanno comprando come un'asta di tappeti su Telecapri».

Poi parla del congresso del PD. Rivolgendosi a Stefano Fassina, viceministro dell'Economia, gli dice «E noi come reagiamo? Discutiamo se il congresso del Pd si deve fare l'8 dicembre o se è meglio anticiparlo. Fassina anticipatelo, altrimenti non trovate le seggiole».

Crozza poi sottolinea che papa Francesca rispetto a Epifani «è Che Guevara. Nel Pd di sinistra non c’è rimasto più nessuno»