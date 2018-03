NAIROBI, TERRORE NEL CENTRO COMMERCIALE. COMMANDO IRROMPE E SPARA ALL'IMPAZZATA

NAIROBI. Una violenta sparatoria, con forti esplosioni, si è sentita distintamente nei pressi del centro commerciale Westgate di Nairobi, dove un commando armato di integralisti islamici è asserragliato da sabato scorso.

Al Jazeera ha mandato in onda le drammatiche immagine dall’interno del mall registrate con un telefonino da uno degli ostaggi. Il bilancio dell'attacco e' salito ad almeno 68 morti.



Esperti israeliani stanno aiutando le autorità del Kenya a mettere a punto 'una strategia negoziale' per porre fine all'assedio. Il gruppo Shabaab, che ha legami con al Qaida, ha rivendicato l'attacco cominciato sabato ad ora di pranzo.

Il gruppo di assalitori - 10-15 persone secondo il ministro dell'Interno - ha fatto irruzione sparando all'impazzata e colpendo numerosi ostaggi. In quel momento nel centro commerciale c'erano oltre 1.000 persone, molte famiglie con bambini, gran parte delle quali sono state evacuate.