2°Div/B. Un Chieti brutto e svogliato perde 1-0 in trasferta ad Aprilia

APRILIA. Un brutto Chieti cede il passo 1-0 all'Aprilia al termine di una prestazione sottotono e molto al di sotto delle aspettative. Match winner D'Anna al 21esimo minuto del secondo tempo.

I neroverdi non riescono a dare seguito all'ottimo punto conquistato domenica scorsa con l'Ischia e vedono materializzarsi brutti fantasmi di bassa classifica.

Passo indietro notevole per quanto riguarda il gioco, con i teatini più volte surclassati da un'Aprilia più propositiva e pericolosa dalle parti di Robertiello.

Sconfitta netta e senza appello che a fine gara ha provocato l'amarezza del patron Bellia e di mister Di Meo, delusi dallo scarso impegno mostrato in campo dai giocatori.

Avvio di gara illusorio per i teatini che al quarto costruiscono un'interessante occasione da gol. Guidone appena fuori area col destro impegna severamente Ragni.

Al settimo prima risposta dell'Aprilia con Ferrara che non inquadra di poco lo specchio della porta dal limite. Laziali vicini all'1-0 anche al 23esimo con D'Anna che da buona posizione manda alto sulla traversa.

Del Chieti nessuna traccia fino al 41esimo quando Cinque ci prova da fuori area: palla facile preda di Ragni.

Dopo un paio di pericoli portati su calcio piazzato, al 12esimo girata di Ferrari dal limite e palla di un nulla sul fondo. Al 20esimo il meritato vantaggio dell'Aprilia con D'Anna che direttamente su calcio di punizione centra il sette.

Subito il punto dello 0-1 il Chieti non ha più la forza di reagire e non riesce a costruire alcuna palla gol. Aprilia invece vicina al 2-0 in almeno un paio di occasioni. In particolare al primo di recupero con Montella che di un nulla sfiora la marcatura personale.

Con questa sconfitta il Chieti resta a quota 4 punti in classifica. Domenica prossima all'Angelini l'undici di Di Meo riceverà la visita del Melfi, che ieri ha impattato 0-0 in casa col Foggia.

TABELLINO

APRILIA (4-4-2): Ragni; Impagliazzo, Marino, Del Duca, Frigerio; D'Aanna (38'st Barbuti), Corsi, Amadio, Mazzarani; Ferrari (31'st Montella), Ferrara (28'st Agresta). A disposizione: Caruso, Marfisi, Iannascoli, Petagine. Allenatore: Ferazzoli.

CHIETI (4-2-3-1): Robertiello; De Giorgi, Dascoli, Daleno, Di Filippo; Borgese (31'st Di Properzio), Della Penna; Berardino, Cinque, Mangiacasale (18'st Gaeta); Guidone. A disposizione: Gallinetta, Bagaglini, Perfetti, De Stefano, Terrenzio.

ARBITRO: Rossi della sezione di Rovigo.

Andrea Sacchini