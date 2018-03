BIMBA DI 3 ANNI AGGRAPPATA ALLA FINESTRA AL SESTO PIANO

CINA. Una bambina di 3 anni è rimasta appesa alle sbarre del suo balcone per diversi lunghissimi minuti fino a quando non sono intervenuti i vigili del fuoco.

La piccola è rimasta penzoloni e aggrappata per istanti infiniti da una altezza di oltre 10 metri al sesto piano dela sua abitazione.

L'incidente è avvenuto Mercoledì nella città di Fuyang nella provincia di Anhui, nella Cina orientale.

Sembra che la bimba dopo essersi svegliata e non avendo trovato la nonna si sia sporta troppo ed abbia perso l'equilibrio rimanendo incastrata tra le sbarre.