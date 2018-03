NEW JERSEY, INCENDIO DIVORA IL LUNGOMARE

NEW JERSEY. Un violento incendio si è sviluppato lungo la famosa passeggiata lungomare, tutta in legno, di Seaside Park, (New Jersey).

Le immagini dall’alto mostrano come il fuoco si stia dirigendo anche nell’interno, verso la zona di Seaside Hieghts, dove è stato girato il noto reality tv ‘Jersey Shore‘.

La struttura era ancora parzialmente da ricostruire dopo essere stata distrutta a novembre dall'uragano Sandy.

Secondo una prima ricostruzione le fiamme sarebbero partite nei pressi di una gelateria e hanno divorato circa una cinquantina di negozi. Secondo quanto emerso non ci sarebbero né vittime né feriti.