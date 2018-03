VOYAGER: IL GRANDE SALTO NELLO SPAZIO INTERSTELLARE

SPAZIO. Lasciandosi alle spalle il Sistema Solare, Voyager 1 stabilisce un nuovo primato. Gli astrofisici e la Nasa confermano: il 25 agosto 2012 la sonda americana ha fatto il grande salto nello spazio interstellare, in cui il campo magnetico del Sole non ha più effetto.

«Ci siamo riusciti. Era quello che tutti speravamo quando è avvenuto il lancio della sonda 40 anni fa, nessuno di noi poteva sapere quanto fosse ambiziosa l' impresa e quanto potesse durare la missione delle due sonde Voyager», commenta il responsabile della missione presso il "California Institute of Technology" (CalTech) di Pasadena.

«Abbiamo lasciato la materia creata dal sole. Voyager ora si trova in quella creata dalle stelle vicine, dai residui di Supenova e di altre ancora», afferma Gary Stark, un altro dei responsabili della missione

Lanciata dalla Nasa il 5 settembre 1977, Voyager è il mezzo costruito dall'uomo che ha raggiunto fino a oggi la distanza massima dal nostro pianeta. In 36 anni ha percorso l'intero Sistema Solare, viaggiando a una velocità di 17 chilometri al secondo. Ora si trova a oltre18 miliardi di chilometri dalla Terra.