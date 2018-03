BALLARO'. MAURIZIO CROZZA: ''IMMAGINATE BERLUSCONI AI SERVIZI SOCIALI"

ROMA. «Non molliamo Giova…, te lo avevo detto… ci ho provato ad andare in vacanza…. è stato un incubo ho mollato internet ed i giornali. Ho preso la mia sdraio ed ho visto l’aereo: “forza Silvio, Forza Italia”….»

Ce n’è per tutti ma Crozza dedica molto spazio alla notizia che si è trascinata per l’intera estate: i problemi giudiziari di silvio Berlusconi e propone la grazia per tutti gli Italiani condannati…

Immancabile la citazione della Trattativa Stato-Mafia insieme a quella più attuale: «la trattativa Stato-Silvio»…