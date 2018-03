2°Div/B. Il Teramo di Vivarini sorride: «ottima gara»

ABRUZZO. Il Teramo è la faccia felice d'Abruzzo in Seconda Divisione dopo il successo meritato per 2-0 di domenica al Piano d'Accio contro il Foggia.

«La vittoria di domenica è importante per la classifica e per il morale» – ha raccontato a fine gara il tecnico del Diavolo, Vincenzo Vivarini – «ho visto importanti passi in avanti anche sotto l'aspetto caratteriale. Sono molto contento ma dobbiamo ancora migliorare molto in fase di finalizzazione. Partite come quelle col Foggia vanno chiuse subito e non bisogna attendere il ritorno dell'avversario. Abbiamo comunque una grande squadra».

La forza di questo Teramo è il gruppo: «vedo molto spirito di sacrificio nei miei giocatori. Chi entra a partita in corso da sempre il massimo e si respira un bel clima durante gli allenamenti. C'è voglia di lavorare tutti insieme per raggiungere lo stesso obbiettivo e questo Teramo ha tutte le carte in regola per fare un buon campionato e conquistare la salvezza (che a fine anno vorrebbe dire promozione per il nuovo format della Lega Pro, ndr)».

Vivarini sorride anche perché sono in arrivo buone notizie dal mercato. È ad un passo dall'accordo l'esperto regista Vincenzo Italiano, svincolato classe 1977, che ha alle spalle importanti trascorsi in Serie A e B con le maglie tra le tante di Padova, Genoa, Chievo ed Hellas Verona.

Andrea Sacchini