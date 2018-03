Il caso. Il grattacielo che brucia Londra

LONDRA. Una Jaguar sciolta dal sole, il tappeto di un ristorante che prende fuoco. Succede a Londra e la colpa è della luce riflessa in maniera violenta dalle pareti di vetro di un grattacielo dalla forma squadrata - e per questo chiamato Walkie Talkie - in costruzione nella City. Il problema è dovuto alle caratteristiche dell'edificio la cui parete è concava.



«Uno dei miei colleghi ha sentito che qualcosa bruciava - spiega Ali Akay, un commerciante della zona - C'era puzza di bruciato e abbiamo notato che il tappeto all'ingresso stava prendendo fuoco. Non era proprio in fiamme, ma emanava del fumo, così come la parte alta della porta d'ingresso».

«L'edificio dietro di noi è rivolto verso il basso. Non ho mai sentito un calore come questo - aggiunge Simon Foster, professore di Fisica presso l’Imperial College di Londra - Ho stupidamente lasciato la mia borsa fuori e si può vedere che la temperatura è salita a 92,6 gradi».

C'è chi ne approfitta per cucinare un uovo, ma le polemiche non mancano. Entro 24 ore saranno erette delle strutture di protezione.