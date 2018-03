Virtus Lanciano. Nel secondo test 11 reti al Cupello. Sabato con l'Avellino

LANCIANO. Seconda sgambata estiva per la nuova Virtus Lanciano del tecnico Marco Baroni, che ieri pomeriggio a Guardiagrele ha superato 11-0 il Cupello. Nel primo tempo soltanto un gol, firmato da Vastola. Nella ripresa goleada con Di Cecco, Plasmati, Pepe, doppietta di Gatto ed addirittura 5 reti del neo-acquisto Thiam che ha già impressionato per determinazione, velocità e tecnica. Mister Baroni ha schierato l'undici frentano secondo i canoni del 4-3-3. Nel primo tempo: Aridità; Aquilanti, Amenta, Scrosta, Mammarella; Vastola, Paghera, Volpe; Piccolo, Fofana, Turchi.

Nella ripresa: Amabile; Aquilanti, Amenta (41'st Di Filippo), Scrosta (22'st Pepe), Nicolao; Di Cecco, Minotti, Calvano; Thiam, Plasmati, Gatto. Arbitro: D'Ovidio, coadiuvato da Gallucci e Cancelli.

Il primo vero test della stagione è previsto sabato 3 agosto nel trofeo Guglielmo Maio, quando al Biondi arriverà l'Avellino, club neopromosso in Serie B. Sarà l'occasione ideale per testare gambe e testa dopo le prime settimane di lavoro fisico e tattico. Il primo confronto di un certo livello svelerà in parte anche la consistenza dell'attuale rosa, che in ogni caso ha bisogno di qualche altro piccolo ritocco per aumentare le chance di salvezza. I biglietti della gara sono già in vendita e vanno dai 15 e 12 euro rispettivamente di Tribuna Laterale Coperta e Tribuna Laterale Scoperta ai 9 e 6 euro di Distinti e Curva Sud. Ridotti (6 euro, ndr) in ogni settore soltanto per gli Under 16.

Per quanto riguarda il mercato infine occhi sempre puntati sul portiere Sepe e sul difensore Prestia. Entrambi nei prossimi giorni dovrebbero essere ufficializzati dal sodalizio frentano. Tutto fermo invece per quanto riguarda la conferma di Falcinelli, che a meno di grandi sorprese passerà in prestito dal Sassuolo alla Virtus Lanciano entro sabato.

Andrea Sacchini