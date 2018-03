Lega Pro. Mercato in fermento per L'Aquila e Chieti. Vivarini: il Teramo sarà pronto

ABRUZZO. Manca poco meno di un mese all'inizio dei campionati professionistici ed in Lega Pro L'Aquila, Chieti e Teramo, seppur con difficoltà ed ambizioni diverse, si preparano ai primi appuntamenti ufficiali. L'Aquila e Teramo scenderanno in campo già il 4 agosto per il primo turno della Coppa Italia, che li vedrà opposti in trasferta rispettivamente a Frosinone e Salerno. Per il Chieti invece la stagione inizierà con i primi turni di Coppa Italia Lega Pro ad agosto.

Capitolo mercato. L'Aquila negli ultimi giorni definirà gli acquisti del centrale di difesa Andrea Zaffagnini, ex Andria Bat e proverà a strappare Esposito dalla forte concorrenza di diversi sodalizi di Lega Pro.

Negli ultimi giorni buone notizie sul mercato anche per i teatini, che si sono assicurati le prestazioni dell'esterno d'attacco Carmine De Stefano (classe 1992, ndr) e del difensore 21enne Matteo Bagaglini, proveniente dal Martina Franca. Ok al tesseramento anche del portiere Piero Robertiello dalla Paganese e Francesco Terrenzio, difensore centrale classe 1989 ex Fano, Giulianova e Renato Curi Angolana. Ufficiale anche l'acquisto di Nicola Della Penna, interessante centrocampista ex Milazzo. Prima amichevole del nuovo Chieti domani alle ore 17,00 a Colledimezzo contro la Real Teate.

In casa Teramo il responsabile dell'area tecnica Di Giuseppe continua a sondare il mercato alla ricerca di rinforzi, ma il tecnico Vincenzo Vivarini è già soddisfatto dell'attuale rosa: dobbiamo ancora migliorare sotto diversi aspetti, ma già nelle prime amichevoli si è visto un buon Teramo. C'è ancora parecchio lavoro da fare ma con L'Aquila ho visto una squadra già pronta. Abbiamo un'ottima squadra ed i nuovi arrivati mi hanno subito fatto una buona impressione. Il mercato? Vedremo cosa verrà fatto ancora ma la rosa è molto buona.

Il nuovo calendario della Lega Pro infine verrà svelato il 9 agosto alle ore 11,00 a Palazzo Vecchio a Firenze con diretta televisiva su RaiSport.

Andrea Sacchini