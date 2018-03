VERRATTI RESTA A PARIGI, L’ANNUNCIO VIA TWITTER

PARIGI. Donato Di Campli, avvocato che cura gli interessi di Marco Verratti, ha annunciato con un tweet che è stato raggiunto l'accordo con il Psg per il rinnovo del centrocampista. Il nuovo contratto, che prevede un adeguamento economico, scadrà nel 2018. La firma avverrà dopo il rientro della squadra dalla trasferta in Gabon. Crollano così le possibilità di rivederlo in Italia: su di lui c'erano Fiorentina, Napoli e Juve.