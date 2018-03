TROVATA IN MESSICO CODA DI DINOSAURO DI 72 MILIONI DI ANNI FA

MESSICO. Scoperta una coda intera di dinosauro nel nord del Messico.

I paleontologi messicani coinvolti negli scavi hanno dissotterrato cinquanta vertebre presumibilmente ricollegabili alla coda di un dinosauro nel deserto settentrionale dello stato di Coahuila.

Il National Institute of Anthropology and History ha spiegato in una nota che la coda e' lunga circa cinque metri e ha caratteristiche che lasciano supporre l'appartenenza a un adrosauro (Hadrosauridae). Non e' ancora possibile confermare l'ipotesi. Occorrera', infatti, del tempo per attribuire ad una specifica specie lo straordinario ritrovamento che costituirebbe il primo campione di coda completa del genere in Messico. La paleontologa Felisa Aguilar ha precisato che il team al lavoro ha scoperto sinora quasi la meta' del dinosauro lungo dodici metri e vissuto circa settantadue milioni di anni fa.