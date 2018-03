Atterraggio d’emergenza a New York, 11 feriti

NEW YORK. Un Boeing 737 della Southwest Airlines, proveniente da Nashville, Tennessee, e diretto al La Guardia di New York, ha avuto un problema al carrello anteriore, collassato dopo che il velivolo ha toccato terra, quando era in fase di rullaggio.

A bordo dei velivolo c'erano 150 persone che hanno vissuto momenti di panico, fino a quando l'aereo non si è fermato con il «muso» ed entrambe i motori poggiati sulla pista. Il bilancio è di 10 feriti: alcuni sono stati ricoverati in ospedale, altri sono stati medicati sul posto ma nessuno sarebbe in condizioni gravi o in pericolo di vita.

Secondo quanto riferito da Fox News i sei membri dell'equipaggio sono stati portati in ospedale per osservazione.

Thomas Bosco, direttore dell'aviazione per l'Autorità Portuale di New York e del New Jersey, ha detto che il carrello anteriore dell'aereo è crollato quando è atterrato alle 17:40, e «l'aereo è scivolato lungo la pista sul naso. Poi ha virato e si è fermato sull’erba». Sempre secondo Bosco non c’era stata alcuna avvisaglia del problema.

L'aeroporto è stato temporaneamente chiuso. Richard Strauss, che era su un aereo vicino (a circa 100 metri di distanza) in attesa di decollare per Washington, ha detto che il muso dell'aereo è finito «completamente a terra. Si tratta di una cosa che non ho mai visto prima. E' bizzarro».



Bobby Abtahi, un avvocato in attesa di salire su un volo per Dallas, stava aspettando al terminal e ha sentito l’urlo della folla che ha visto l’incidente: «ho sentito alcune persone urlare. Ho guardato e ho visto scintille nella parte anteriore dell'aereo», ha detto.

L'incidente è avvenuto 16 giorni dopo il volo della compagnia Asiana Airlines che si è schiantato all'aeroporto internazionale di San Francisco, il 6 luglio, uccidendo due adolescenti cinesi. Decine di persone sono rimaste ferite in quell’atterraggio che ha coinvolto un Boeing 777 proveniente dalla Corea del sud.