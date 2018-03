SISMA L'AQUILA: D'ALIA:«ZONE TERREMOTATE A 'BUROCRAZIA ZERO'»

L’AQUILA. L'Aquila a 'burocrazia zero': la proposta di una sperimentazione nei territori terremotati della norma inserita nel Decreto del Fare, è del ministro per la Pubblica Amministrazione e Semplificazione, Gianpiero D'Alia, oggi in visita nel capoluogo abruzzese.

«E' una proposta che ci proviene dalle imprese, dai rappresentanti del territorio. Io - ha detto D'Alia in una conferenza stampa al Consiglio regionale - ho preso l'impegno a farla verificare dal dipartimento della Funzione pubblica. Noi abbiamo messo una norma nel Decreto Legge del Fare che estende la disciplina nelle zone a burocrazia zero su tutto il territorio nazionale; credo che qua - ha spiegato - si possa fare una sperimentazione seria e ci siamo intesi su un tavolo di confronto che con le istituzioni locali e con le organizzazioni del mondo dell'impresa vogliamo mettere su proprio per capire se riusciamo a fare questa cosa che sarebbe molto utile". L'altro elemento discusso, come ha sottolineato il ministro, riguarda "una serie di questioni sul personale amministrativo e tecnico del Comune dell'Aquila ma anche le amministrazioni periferiche dello Stato che sono fortemente impegnate nelle opere di ricostruzione, quindi alcune misure che vertono sulla possibilità di utilizzo virtuoso di tutto il personale che serve».

Il ministro è accompagnato dal vicepresidente vicario del Consiglio regionale d'Abruzzo, Giorgio De Matteis, e dal capogruppo Udc al Consiglio regionale, Antonio Menna.