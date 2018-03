Pescara calcio. Valdifiori lontano. Nuovo no del Pescara all'Udinese per Pelizzoli

PESCARA. Un altro stop, questa volta forse definitivo per il passaggio di Mirko Valdifiori al Pescara. Quando tutto sembrava volgere per il meglio, con l'accordo col regista già trovato da qualche giorno, l'Empoli ha nuovamente rimandato al mittente l'offerta dei biancazzurri, fermi ad una cifra inferiore ai 700mila euro richiesti dal club toscano. Le parti probabilmente torneranno a trattare nelle prossime settimane sempre che qualche club di categoria superiore non presenti un'offerta concreta al regista toscano.

Per quanto riguarda il mercato in uscita, ennesimo assalto dell'Udinese per Ivan Pelizzoli. Ancora una volta il Pescara ha rifiutato la proposta dei friulani, che avrebbero individuato nell'ex portiere di Roma e Reggina il sostituto ideale di Brkic, che resterà fermo per infortunio per qualche mese. Sebastiani ha chiesto 500mila euro per il cartellino del calciatore mentre l'Udinese non sembra voler andare oltre la metà. Nei prossimi giorni i bianconeri cercheranno di inserire nella trattativa qualche contropartita tecnica, in questo momento poco gradita dal Pescara visto l'alto numero di giocatori attualmente sotto contratto ed in ritiro a Rivisondoli.

Il giovane Andrea Mancini intanto è stato ceduto al Napoli in prestito con probabile diritto di riscatto.

Terzo allenamento stagionale per i biancazzurri intanto nel ritiro di Rivisondoli. Non si è allenato in via precauzionale Cascione. Ufficiali le amichevoli del 17 e 21 giugno contro una rappresentativa locale ed il Fornelli, squadra molisana militante nel campionato di Eccellenza. Entrambe le gare avranno inizio alle ore 17,00.

L'ex tecnico Christian Bucchi intanto è il nuovo allenatore del Gubbio, squadra di Prima Divisione.

Andrea Sacchini