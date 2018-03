SI SCHIANTA UN BOEING 777, STRAGE SFIORATA IN USA

SAN FRANCISCO. Almeno 2 morti e 182 feriti alcuni dei quali gravi, 123 passeggeri incolumi.

E' questo il bilancio provvisorio dello schianto di ieri, in fase d'atterraggio a San Francisco, del Boeing 777 della Asiana Airlines, probabilmente per un errore del pilota dato che l'aereo, secondo la compagnia aerea sudcoreana, non ha avuto problemi meccanici.

Le vittime sono due ragazze cinesi di 16 anni, Ye Mengyuan e Wang Linija.

Le condizioni meteo erano buone e la coda dell'aereo ha toccato il suolo, provocando l'uscita di pista del velivolo, che ha preso fuoco. Il B777 proveniente da Seul aveva a bordo 307 persone, di cui 16 membri d'equipaggio. «Ho notato - è la testimonianza di Xu Da, cittadino cinese, all'emittente del suo Paese Cctv - che l'aereo volava troppo basso al momento di atterrare. Si stava preparando a toccare il suolo quando il velivolo ha accelerato e il muso si è sollevato. Volavamo già troppo bassi prima che ciò avvenisse», ha aggiunto Xu. «Le maschere d'ossigeno sono subito fuoriuscite e si è diffuso un odore nauseabondo per tutta la cabina. Vedevo anche scintille provenire dalla parte anteriore dell'aereo».

L'amministratore delegato dell'Asiana Airlines, Yoon Young-doo, in una conferenza stampa dalla sede della compagnia a Seul ha spiegato che i piloti e copiloti sono esperti, con almeno 10.000 ore di volo ciascuno.