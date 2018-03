Virtus Lanciano. C'è la firma: Marco Baroni è il nuovo allenatore dei frentani

LANCIANO. Dopo lunghe settimane di trattative e tira e molla, con l'accordo però raggiunto già da diversi giorni, finalmente nel primo pomeriggio di oggi è arrivata la firma: Marco Baroni è ufficialmente il nuovo allenatore della Virtus Lanciano. L'ex tecnico della Primavera della Juventus, sostituito in bianconero da Antonio Toma fortemente sponsorizzato da Antonio Conte, ha firmato un contratto annuale con opzione automatica di rinnovo per un'altra stagione in caso di salvezza anche l'anno prossimo.

Baroni, che agli occhi dei dirigenti della Virtus Lanciano rappresenta il giusto connubio tra gioventù ed esperienza, è stato allenatore in Serie C2 di Rrondinella, Montevarchi, Carrarese e Sud Tirol. Nel 2006 ha guidato l'Ancona prima di essere chiamato come responsabile della Primavera del Siena. Nel 2010 l'ultima poco positiva esperienza con la Cremonese culminata con l'esonero. Dal 2012 è stato allenatore della Primavera della Juventus.

Con le giovanili bianconere il tecnico di Firenze ha vinto il Torneo di Viareggio 2012 e la Coppa Italia Primavera nell'ultimo anno.

Intanto è ancora senza panchina l'ex tecnico rossonero Carmine Gautieri. Saltate le ipotesi Spezia, Lecce e Chievo Verona, nelle ultime ore si vocifera di un interessamento del Carpi, neopromosso in Serie B. Il ballottaggio, serrato, è con Vecchi dell'Alto Adige.

