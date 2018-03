QUOTE LATTE, UE: L'ITALIA RECUPERI 1,4 MLD DA ALLEVATORI

BRUXELLES. Dalle quote latte alla gestione disastrosa dei rifiuti a Napoli. Due temi scottanti, delicati, mai risolti che si trascinano dietro misteri e inchieste giudiziariee per corruzioni in cui la politica ha una parte importante.

L'Europa così giunge ad un punto fermo e certo: l'Italia deve pagare una multa salata per come sono stati gestiti questi due temi violando le leggi comunitarie. Un problema di credibilità nei confronti degli altri stati ed un problema di correttezza e di trasparenza verso i cittadini italiani.

Il tutto si riassume in sperpero di milioni di euro pubblici e conseguenze pesantissime non solo economiche.