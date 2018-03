Morto in Italia James Gandolfini, star dei ‘Sopranos’

ROMA. James Gandolfini, star della serie tv ‘I Sopranos’ e' morto all'improvviso, a soli 51 anni, mentre era in vacanza a Roma. Lo avrebbe stroncato un infarto o un ictus secondo quanto riporta il Los Angeles Times.

Gandolfini era diventato famoso in tutto il mondo con l'interpretazione da antologia di Tony Soprano, il boss mafioso del fortunatissimo telefilm che gli e' valsa la conquista di ben tre Emmy Award come migliore attore. E il destino ha voluto che la sua vita finisse proprio in Italia, lui nato in New Jersey da genitori italoamericani.

Il prossimo fine settimana era atteso al Festival del cinema di Taormina, dove doveva partecipare a una tavola rotonda insieme al regista Gabriele Muccino.

La notizia della sua inattesa scomparsa e' stata prima diffusa da alcuni siti specializzati come Variety e Tmz, poi confermata dai suoi agenti Mark Armstrong e Nancy Sanders, che hanno espresso un immense dolore: «Lui e la sua famiglia facevano parte della nostra famiglia».



«Era un genio», ha ricordato David Chase, sceneggiatore della serie che lo portò al successo. «Chi l'ha visto anche in una delle sue più brevi performance lo sa. Era uno dei più grandi attori di sempre. Una grande quantità di quel genio risiedeva nei suoi occhi tristi. Mi ricordo di avergli detto tante volte: 'Tu non capisci. Sei come Mozart '. La sua famiglia è distrutta. Non era facile a volte. Ma lui era il mio compagno, lui era mio fratello in un modo che non so spiegare e non sarà mai in grado di spiegare».

Sconcerto anche alla HBO, l'emittente televisiva che ha mandato in onda per un decennio la serie cult de 'I Soprano': «Un'incommensurabile tristezza. Era un uomo speciale, un grande talento, che con il suo straordinario senso dell'umorismo, il suo calore e il suo rispetto, ha toccato molte persone».



Figlio di Santa, originaria di Napoli, e di James Joseph senior, nato a Borgotaro, James prima di essere baciato dall'enorme successo regalatogli dal ruolo di 'padrino depresso' del New Jersey, interpretato dal 1999 al 2007, ha avuto una lunga carriera cinematografica, iniziata nel 1992. Anche dopo la fine della popolare serie tv nel 2007, Gandolfini ha recitato in 'Zero Dark Thirty' (2012), il film che racconta la caccia al leader di al Qaeda Osama Bin Laden, e 'The Incredible Burt Wonderstone' (2013), mai uscito in Italia. L'attore stava ora lavorando a una nuova serie della Hbo, intitolata 'Criminal Justice'. Sposato in seconde nozze con l'hawaiana Deborah Lin, lascia due figli, di cui uno avuto dalla prima moglie Marcy Wudarski.