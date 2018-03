CALCIO. GIACCHERINI FIRMA IL GOL AZZURRO PIU' VELOCE DELLA STORIA

ROMA. Si è fermato dopo 19" di gioco (secondo altri tra i 17 e i 18 '') il cronometro quando Emanuele Giaccherini ha segnato il primo gol di Italia-Haiti, ultima amichevole azzurra prima della Confederations cup di Brasile 2013. Il centrocampista ha così firmato, per un solo secondo, il gol più veloce nella storia della Nazionale maggiore azzurra, abbattendo il primato di Salvatore Bagni, in gol dopo 20" di Italia-Messico 5-0, amichevole disputata a Roma il 4 febbraio 1984. Sul podio, al terzo posto, la rete di Frignani, in Italia-Argentina 2-0, arrivata dopo 30", nella sfida giocata a Roma il 5 dicembre 1954. In pratica, il gol più veloce viene segnato ogni trent'anni: appuntamento al 2044, per il prossimo.