CROZZA, «MENO ITALIANI VANNO AL VOTO, PIÙ IL PD VINCE»

TELEVISIONE. Il comico genovese Maurizio Crozza commenta il dato di queste elezioni amministrative rivolgendosi al segretario del PD Epifani: «meno italiani vanno a votare più vince il Pd, dovreste impegnarvi di più nella astensione: fate le elezioni di notte! Epifani voi del Pd le avete capite le regioni di questo trionfo? Vi siete ripresi da questa botta? Questa botta di culo? Un segretario del Pd che fa i cappotti i miei figli non li hanno mai visto, eppure sono grandi i miei figli. Ma ora non vi dividete anche sulla vittoria. Ora voi sareste capaci di fare un congresso per decidere di chi è il cappotto. Siete come le riunioni di condominio, non andate perché vi frega qualcosa dei millesimi del terrazzo del vicino, voi andate proprio per litigare con il vicino».

Poi un saluto a Gianni Alemanno che ha perso la sfida al Comune di Roma, battuto da Ignazio Marino: «Non può tornare nemmeno in famiglia… tutti i familiari sono rimasti in Comune… ciao Alemanno, ci mancherai».

Il Pdl «non è mica andato male, avrà perso tutti i sindaci di tutti i capoluoghi, ma tutti tutti tutti. Ma ha vinto un capo…villaggio Valtur e un capo scout. Ma come mai da quando sono avanti nei sondaggi perdono tutto? Dove li fanno i sondaggi? Sugli Appennini della Sila?»