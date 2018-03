Delfino Pescara. Termina la telenovela panchina: Marino è il nuovo allenatore

PESCARA. Pasquale Marino è il nuovo allenatore del Pescara. Oggi la firma e poi l'annuncio ufficiale a stampa e città, con l'ex tecnico tra le tante di Catania ed Udinese che sottoscriverà un accordo biennale a circa 300mila euro a stagione a salire. Marino sarà in città nelle prossime ore e con ogni probabilità verrà presentato la settimana prossima in conferenza stampa.

Tecnico preparato e con alle spalle una buona esperienza in Serie A e B, Pasquale Marino sembra essere la scelta ideale, logica e più giusta dopo il rifiuto di Zeman e gli accordi già raggiunti di Giampaolo e Torrente rispettivamente con Brescia e Cremonese.

Marino ha iniziato la carriera da allenatore nel Milazzo in Serie D nella stagione 1996/1997 ottenendo un positivo secondo posto nel suo girone. Nel 1999 il passaggio per una stagione al Ragusa, dove collezionò un sesto posto sempre in Serie D. Nel 2000/2001 le prime grandissime soddisfazioni per l'ex calciatore di Catania e Messina: con il Crotone doppia promozione dalla Serie D alla Serie C1. Poi il passaggio al Foggia nel 2002/2003 ed un'altra promozione in C1 con annessa salvezza l'anno successivo.

Nel 2004/2005 stagione poco esaltante in Serie B con l'Arezzo: prima l'esonero e poi il reintegro prima di finire il campionato al 14esimo posto. L'anno dopo il primo grande capolavoro di Marino sulla panchina del Catania, riportato in Serie A dopo oltre 20 anni di assenza e la successiva salvezza nel massimo campionato dopo lo spareggio col Chievo Verona. Nel 2007/2008 allena con ottimi risultati l'Udinese, portando il club friulano in Europa. L'anno successivo inizia la parabola discendente di Marino che viene esonerato dall'Udinese prima di essere richiamato per la parte finale del torneo. Nel 2010/2011 viene esonerato dal Parma. Nel dicembre 2011 viene chiamato dal Genoa con gli stessi risultati dei precedenti 2 anni: terzo esonero consecutivo per il mister di Marsala.

Dopo alcune stagioni sotto le aspettative dunque Marino è a caccia del riscatto e Pescara potrebbe essere la piazza ideale per il suo rilancio. Amante e convinto sostenitore del 4-3-3, un modulo che ha fatto le fortune del Pescara dai tempi di Galeone a quelli di Zeman,

OGGI PRESENTAZIONE CAMPAGNA ABBONAMENTI 2013/2014

Oggi intanto nella sede della Humangest in via Vomano a Pescara verrà presentata la campagna abbonamenti del Delfino. Il patron Sebastiani e l'Ad Danilo Iannascoli, che in prima persona si è impegnato affinché gli abbonamenti fossero decisamente meno cari rispetto ai prezzi folli dell'ultimo campionato, illustreranno le novità per tutti coloro che vorranno assistere alle gare interne del Delfino nel torneo di Serie B 2013/2014.

Andrea Sacchini