Virtus Lanciano. Almeno un'altra settimana per il nuovo allenatore

LANCIANO. L'addio di Carmine Gautieri, anche se non improvviso, è stato un duro colpo per la Virtus Lanciano che avrebbe desiderato avere a disposizione il tecnico campano almeno fino alla scadenza naturale del suo contratto (giugno 2014, ndr). Il Ds Luca Leone da giorni predica calma nella scelta del nuovo tecnico, che per forza di cose dovrà rappresentare la giusta continuità dopo il biennio vincente di Gautieri. L'identikit del nuovo tecnico è ormai definito ed i Maio sono alla ricerca di un mister motivato, ambizioso e capace di puntare su giovani validi.

Attualmente in lizza ci sono Mario Somma, Walter Bonacina, Marco Baroni e Luigi Di Biagio. Quest'ultimo, che aveva gentilmente declinato la possibilità di allenare la Virtus nei giorni scorsi, nelle ultime 48 ore ha avuto un interessante colloquio con Leone, che crede tantissimo nelle qualità dell'attuale allenatore della Nazionale Under 20. Baroni invece, tecnico della Primavera della Juventus, ha già fatto sapere di essere più che disposto a scendere in Abruzzo per intraprendere la carriera di allenatore in un club professionistico di buon livello come il Lanciano.

Al di là delle sensazioni però non è possibile al momento indicare un favorito per la panchina dei frentani. Se ne saprà sicuramente di più la prossima settimana, con il Ds Luca Leone che non ha alcuna fretta di chiudere.

Giornata interlocutoria invece per quanto riguarda il mercato. A breve ci saranno incontri con Sassuolo ed Atalanta per i cartellini rispettivamente di Falcinelli ed Almici. Paghera potrebbe restare ma il tutto verrà deciso nelle prossime settimane.

Andrea Sacchini