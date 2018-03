CROZZA: «PD STA VINCENDO, ATTENZIONE RICHIAMATE BERSANI»

TELEVISIONE. Il comico genovese Maurizio Crozza commenta i fatti della settimana.

«Le ultime elezioni amministrative hanno evidenziato che queste non sono a suffragio universale ma a disagio trasversale . Come ci si può appassionare alla politica quando la lista dei candidati per Roma era talmente lunga che qualcuno se le portata a casa e la usata come copripiumone! Va notato che il PD è avanti in quasi tutti i comuni che andranno al ballottaggio occhio che state vincendo! Da quando il PD è alleato con il PDL è diventato invincibile!». E poi il consiglio: «Civati, state vincendo, occhio, richiamate Bersani, questa volta rischiate».

E poi: «la gente è stanca, si vede, non ci crediamo più. Domenica a Roma ha votato la metà degli elettori, non c’è più il suffragio universale ma il disagio trasversale. Alemanno ha tirato in ballo il derby di Coppa Italia per giustificare il forte astensionismo registrato. Ma forse anche i tuoi 5 anni da sindaco hanno influenzato il voto. Ah, no, forse di più il derby. Alemanno, che cazzo dici?»

Bersagliato anche Ignazio Marino: «a piazza San Giovanni c’era così poca gente che Marino ha tirato fuori il telefonino perché gli scocciava fare la figura di quello che parla da solo in strada».