LACRIME PER VICTORIA CABELLO CHE LASCIA 'QUELLI CHE...'

TELEVISIONE. Giunto al termine anche questo campionato di calcio, Victoria Cabello saluta tutti i telespettatori di "Quelli che", ringrazia chi di dovere e se ne va in cerca della prossima avventura televisiva.

"E' sempre difficile trovare le parole giuste. Io sono negata e mi commuovo sempre. Ringrazio il pubblico, la Rai per la grande opportunità, gli autori, il centro di Produzione Rai di Milano, tutti i tecnici e la redazione, mi sono sentita accolta in famiglia e non capita spesso. Ringrazio di cuore una persona che è entrata in punta di piedi, il regista Massimo Fusi, ha fatto un lavoro straordinario".

E ancora un grazie di cuore al produttore Alberto Manca, alla curatrice Antonella Magnani, alla direttrice "Lorenza Lei per essere stata la prima a credere in me, incredibile ma vero, e l'ex direttore di Rai 2, Pasquale D'Alessandro, senza il quale sarei stata decisamente internata".

La commozione è tanta e Cabello non riesce a trattenere le lacrime...