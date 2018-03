PD: «ELEZIONI VIETATE AI MOVIMENTI». GRILLO: «ALLORA NOI NON CI SAREMO»

ROMA. Finocchiaro e Zanda propongono una legge che sbarra la strada ai movimenti.

Prevede che i soggetti non dotati di personalità giuridica non possano partecipare alle elezioni ne' accedere a finanziamenti. Proprio il Movimento 5 Stelle, la vera sorpresa dell'ultimo voto e terza forza politica del Paese, sarebbe tra le prime vittime della proposta. Infatti senza una riforma interna non potrebbe presentarsi alle prossime elezioni.

E Beppe Grillo fa sapere: «se passa, diserteremo in massa il voto. I partiti si prenderanno davanti al Paese la responsabilità di lasciare milioni di cittadini senza alcuna rappresentanza e le conseguenze sociali di quello che comporterà. Perchè piuttosto non si occupano della ineleggibilità di Berlusconi?»