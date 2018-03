L’ESORCISMO DEL PAPA? IL VIDEO CHE FA DISCUTERE

ROMA. Alcuni esorcisti sostengono che ieri, al termine della messa di Pentecoste in piazza San Pietro, papa Francesco, imponendo le mani sulla testa di un malato, abbia fatto una preghiera di liberazione dal demonio o un vero e proprio esorcismo.

Questi esperti, parlando alla trasmissione "Vade Retro" di Tv2000, l'emittente della Cei affermano di non aver dubbi sulla natura del gesto del Pontefice.

E' successo nei pressi dell'Arco delle Campane. Poco dopo aver terminato la celebrazione della messa, papa Francesco si avvia, come al solito, verso i malati che hanno assistito al rito. Il pontefice si avvicina ad un ragazzo. Il sacerdote che lo accompagna lo presenta al papa con qualche parola che non si riesce a cogliere. Ma l'espressione di Francesco cambia improvvisamente.

Il papa appare pensoso e concentrato e stende le mani sul giovane pregando intensamente, mentre il ragazzo spalanca la bocca. «Gli esorcisti che hanno visto le immagini non hanno dubbi: si è trattato di una preghiera di liberazione dal Maligno o di un vero e proprio esorcismo», fa sapere Tv2000.

Il video fa il giro del Web che è letteralmente diviso. C’è chi pensa che sia stata una semplice preghiera del pontefice e chi qualcosa di più.