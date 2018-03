MILENA GABANELLI FA DOMANDE, GRILLO CASALEGGIO NON RISPONDONO: «TRADITRICE»

ROMA. Qualcuno l’ha definita «traditrice», Milena Gabanelli durante l’ultima puntata di Report ha fatto domande appellandosi alla trasparenza visto che i diretti interessati non avevano voluto rispondere.

«I proventi del Blog vanno al movimento sì o no, si esige risposta anche se la legge non vi obbliga», ha detto Gabanelli.

Nel servizio di Report sono state riportate alcune dichiarazioni di Grillo nelle quali prometteva trasparenza attraverso la pubblicazione di fatture per le spese effettuate con le donazioni ottenute. Il rendiconto invece è stata generico e non analitico e senza fatture.

Beppe Grillo qualche giorno fa aveva risposto in una intervista che «al blog lavorano tre persone a tempo pieno e costa 200 mila euro l’anno e con la pubblicità andiamo in pari senza vasi comunicanti».

«Se Casaleggio avesse voluto rispondere si sarebbe potuto chiarire tutto», ha risposto dopo la trasmissione Gabanelli.

In serata la precisazione di Grillo sul Blog: «il movimento 5 stelle si finanzia con le piccole donazioni dei simpatizzanti».