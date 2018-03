L'Aquila-Chieti. A play-off raggiunti è grande la soddisfazione di Chiodi e Bellia

L'AQUILA. Manca poco più di una settimana ai play-off promozione in Prima Divisione ed in casa L'Aquila e Chieti ovviamente non si pensa ad altro. La Lega intanto ha comunicato l'orario di inizio delle gare di andata e ritorno, con entrambe che avranno il calcio d'inizio alle ore 16,00. Andata domenica 26 maggio al Fattori di L'Aquila e ritorno 7 giorni dopo all'Angelini. I teatini, che giocheranno gara 2 in casa, avranno anche il vantaggio del miglior piazzamento ottenuto in classifica nella stagione regolare. Con 2 pareggi, senza supplementari e calci di rigore, il Chieti accederebbe automaticamente alla finale. L'Aquila invece dovrà vincere almeno una gara, cercando di essere avanti dopo i 180 minuti nel computo dei gol segnati.

Chi la spunterà nel doppio derby affronterà la vincente di Teramo-Aprilia, con quest'ultima in vantaggio per il terzo posto ottenuto nelle 34 gare del torneo regolare.

«Abbiamo raggiunto i play-off ora non possiamo fermarci» – racconta il patron dell'Aquila, Corrado Chiodi – «e dobbiamo vincerli. Dobbiamo fare del nostro meglio cercando di giocare 2 buone gare al cospetto di un avversario molto forte come il Chieti. Ho visto però passi in avanti importanti della squadra nell'ultimo periodo. In caso di promozione la società ha già promesso un corposo premio ai giocatori».

Per mantenere alta la concentrazione L'Aquila ha organizzato per sabato pomeriggio a Trigoria un'amichevole contro la Primavera della Roma. Calcio d'inizio alle ore 15,00. Per Pagliari sarà la giusta occasione per testare soluzioni tattiche anche nuove e per vedere lo stato di salute psicofisico dei propri giocatori.È già tempo di derby anche per Walter Bellia, presidente del Chieti: «siamo nei play-off per il secondo anno consecutivo e vogliamo cullare il nostro sogno. L'Aquila è fortissima e sarà una partita molto difficile. Sappiamo però della nostra forza. Vogliamo continuare a sognare la promozione in Prima Divisione».La Lega intanto ha comunicato i prezzi dei biglietti per la prima gara play-off al Fattori. Tribuna centrale 30 euro, tribuna laterale 22 e Curva 12. Non sono previsti ridotti per nessuna categoria. Per gli abbonati dell'Aquila è possibile acquistare i tagliandi in prevendita riservata fino a lunedì 20 maggio. La gara è fissata alle ore 16,00 di domenica 26 maggio.Andrea Sacchini