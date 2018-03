GENOVA/ JOLLY NERO: IL VIDEO DELL'IMPATTO CON LA TORRE PILOTA

IL VIDEO. Un video esclusivo di Rai 3 Liguria mostra il crollo della torre piloti al porto di Genova, molo Giano, subito dopo essere stata colpita dal mercantile Jolly Nero alle 23.30 di martedì 7 maggio.

E' una ripresa dall'alto, da Levante, in linea d'aria con la sopraelevata e corso Aurelio Saffi.

Nei 15 secondi del filmato, ripreso da una videocamera collocata in un punto alto sul porto, si vede chiaramente la portacontainer travolgere la torre di controllo della Capitaneria.

Come rivelano le immagini, la torre (eretta nel 1996) prima oscilla leggermente poi si abbatte: rasa al suolo dalla Jolly Nero che di poppa la colpisce in pieno. La tragedia ha causato 7 morti. Ancora uno il disperso il cui corpo non è stato ritrovato.