Abruzzo/Antenne San Silvestro, Comune assicura: «nessun blocco del Giro d’Italia»

PESCARA. «Non ci sarà alcun blocco del Giro d’Italia ma solo una manifestazione pacifica»

Lo assicura l’assessore comunale Berardino Fiorilli che ridimensiona in questo modo l’annuncio lanciato qualche giorno fa dal comitato di cittadini che da anni si battono per la delocalizzazione delle antenne di San Silvestro.

Venerdì mattina la gara ciclistica passerà proprio dalla collina dove si trovano i ripetitori radiotelevisivi e i residenti della zona si erano detti pronti a sdraiarsi per terra per bloccare la corsa. Ma dal Comune, come detto, si garantisce che tutto si svolgerà senza intoppi.

Intanto nei giorni scorsi la questione delle antenne è tornata in Consiglio regionale, durante il question time, per via della delibera dell’Agcom 277/13 dell’11 aprile con la quale San Silvestro Colle è stato riproposto quale sito "idoneo" per ripetitori televisivi.



C’è dunque il rischio che la Regione possa ora produrre le autorizzazioni per permettere la continuazione delle trasmissioni dal colle? La consigliera del Pd, Marinella Sclocco, ha interrogato sul caso l’assessore Federica Carpineta chiedendo chiarimenti sull’impegno assunto per scongiurare il reinserimento del sito. Carpineta ha confermato la richiesta che la Regione Abruzzo ha inoltrato al Ministero e all’Agcom di conferma della esclusione del sito stesso «al fine di scongiurare il proseguo delle trasmissioni».

«Questo mi tranquillizza - commenta la consigliera del Pd - ma contestualmente resto perplessa su alcuni altri punti salienti dell’annosa vicenda di San Silvestro colle. Ovvero: perché il tavolo tecnico incaricato della delocalizzazione non ha ancora formalmente chiuso i lavori, visto che si è giunti alla conclusione che le antenne vanno de localizzate? Come mai la Regione non ha ancora ordinato l’interruzione delle trasmissioni?»

La consigliera ha anche chiesto al presidente Chiodi di voler incontrate una delegazione del Comitato di San Silvestro per fornire loro delucidazioni in merito anche a questi ultimi quesiti.