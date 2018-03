Lega Pro. Dopo il derby per L'Aquila e Teramo è il momento decisivo

L'AQUILA. L'Aquila prosegue gli allenamenti in vista del delicato match di domenica al Fattori contro il Poggibonsi. L'undici di Pagliari, reduce dal pesante ko rimediato a Teramo e da 2 vittorie tutt'altro che convincenti ottenute con Aversa Normanna e Gavorrano, è alla caccia di punti preziosi in ottica play-off e soprattutto per zittire tutte le polemiche nate nelle ultime settimane per troppe prestazioni insufficienti della squadra.

«Nel primo tempo col Teramo siamo stati in partita» – ha raccontato il tecnico dell'Aquila Pagliari – «abbiamo cercato di giocare alla pari col Teramo. Poi ci è mancata un po' di cattiveria nei contrasti. Manca lo spirito giusto per tirare fuori quello che di buono hanno i miei giocatori. Siamo una buona squadra, c'è da lavorare molto sull'aspetto psicologico. I giocatori hanno tutte le caratteristiche per giocarsela fino alla fine. Ora occorre il riscatto col Poggibonsi».

L'Aquila-Poggibonsi verrà diretta da Luigi Rossi della sezione di Rovigo. Guardalinee Bernabei e Menicacci. Fischio d'inizio alle ore 15,00 allo stadio Fattori di L'Aquila.

Nessuno squalificato nelle 2 squadre.

Biglietti già in vendita al costo di 25, 18 e 6 rispettivamente di Tribuna Centrale, Tribuna Laterale e Curva. Punti vendita e riduzioni sul sito ufficiale L'Aquila calcio.





IL TERAMO OSPITE DOMENICA DEL FOLIGNO

Il Teramo dopo il derby vinto con grandissimo merito con L'Aquila guarda ad un'incredibile entrata nei play-off dopo che, per diverse settimane, gli abruzzesi avevano ormai detto addio alla possibilità di raggiungere gli spareggi promozione. La vittoria nel derby ha dato nuova carica e vigore ad una squadra fiaccata e distratta anche dalle note vicende societarie.

Il tecnico Roberto Cappellacci a questo punto crede nei play-off, già a partire dalla trasferta di domenica con il Foligno: «con L'Aquila abbiamo fatto una buona partita ed abbiamo vinto con merito. Ora guardiamo alla partita col Foligno. Siamo ormai agli sgoccioli del campionato ed è giusto crederci visto che ci siamo».

Nessun giocatore è stato appiedato in settimana dal giudice sportivo. Foligno-Teramo verrà diretta da Dario Melidoni della sezione di Frattamaggiore. Guardalinee Di Guglielmo e Ferraioli.