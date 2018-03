Virtus Lanciano. La corsa salvezza resta sempre apertissima. Vastola: «altro punto prezioso»

LANCIANO. Resta sempre apertissima la lotta salvezza a soli 270 minuti dalla fine del campionato. La Virtus Lanciano, dopo il pareggio comunque prezioso casalingo con il Crotone, ha portato a 3 le lunghezze di vantaggio sulla zona play-out, occupata sempre dalla Reggina e dall'Ascoli. Fin'ora la politica dei piccoli passi ha pagato, con 4 preziosi pareggi nelle ultime 5 giornate, che hanno distanziato il quintultimo posto. Manca però la stoccata vincente anche perché il calendario della Reggina senza ombra di dubbio sulla carta appare più facile rispetto quello dei frentani. Con i 3 punti quasi scontati alla penultima al Granillo contro il già retrocesso Grosseto, ecco che per la Virtus per forza di cose serve almeno una vittoria nelle ultime 3 giornate, sperando che Sassuolo e Novara abbiano già raggiunto (o fallito nel caso dei piemontesi, ndr) l'obbiettivo promozione diretta e play-off.



Prima però bisognerà pensare allo Spezia, avversario da affrontare sabato in trasferta.

«Con il Crotone abbiamo fatto male il primo quarto d'ora» – racconta Gaetano Vastola – «poi siamo venuti fuori alla distanza, facendo bene soprattutto gli ultimi 20 minuti. Ci abbiamo provato fino alla fine, comunque è un punto d'oro per i risultati che sono arrivati dagli altri campi. Abbiamo mosso la classifica, ora pensiamo alla trasferta di La Spezia. Una gara da non sbagliare».

Dello stesso punto di vista Carlo Mammarella: «dobbiamo giocare come sappiamo. Sarà una gara importante visto che ormai ne mancano poche alla fine. Il punto col Crotone è comunque prezioso visto che ci siamo allontanati anche se di poco dai play-out. Resta certo un po' di rammarico per le occasioni non sfruttate nell'ultimo quarto d'ora».

«È stato un passo indietro sotto il profilo del gioco» – chiude Mammarella – «ma il pareggio alla fine è stato giusto per quanto fatto vedere in campo. Ora guardiamo al match con lo Spezia».

LA VOLATA SALVEZZA (in maiuscolo le gare da giocare in casa)

Squadra punti terz'ultima penultima ultima Ternana

48





LIVORNO

ascoli

PADOVA

Spezia

48





LANCIANO

padova

MODENA

Crotone

48





MODENA

varese

JUVE STABIA

Bari

47





novara

CESENA

grosseto

Cittadella

47





REGGINA

empoli

ASCOLI

Cesena

46





JUVE STABIA

bari

PRO VERCELLI

V. Lanciano

45





spezia

SASSUOLO

novara

Reggina

42

Play-Out

cittadella

GROSSETO

vicenza

Ascoli

40

Play-Out

brescia

TERNANA

cittadella

Vicenza

38

Retrocessa

EMPOLI

modena

REGGINA

Pro Vercelli

32

Retrocessa

verona

NOVARA

cesena

Grosseto

24

Retrocessa

VARESE

reggina

BARI



Andrea Sacchini