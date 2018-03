Lega Pro. Volata Play-off. Risorge il Teramo. Chieti così così, male L'Aquila

ABRUZZO. Solo 180 minuti da giocare ma Chieti, L'Aquila e Teramo sono ancora tutte in lotta per un posto al sole in zona play-off. Sfumata ormai la promozione diretta con Salernitana già matematicamente in Prima Divisione e Pontedera ad un punto solo dalla festa, resta da conquistare il terzo posto. Il più ambito degli spareggi in quanto consentirebbe di giocare in casa semifinale ed eventuale finale di ritorno e soprattutto perché in caso di parità nei gol segnati, i gol realizzati fuori casa non varrebbero doppio. Aprilia 53 punti, Chieti e L'Aquila 52. La lotta per il terzo posto vede dunque coinvolte ben 3 squadre, con l'Aprilia al momento in leggero vantaggio grazie ad un calendario più favorevole sulla carta. Il Chieti sembra l'outsider in grado di rovinare i piani dell'undici di Paolo Favaretto mentre L'Aquila al momento appare più defilata. Le vittorie tutt'altro che esaltanti ottenute con Aversa Normanna e Gavorrano e soprattutto il crollo del derby di Teramo hanno infatti fatto riaffiorare vecchi i vecchi problemi di una rosa qualitativamente valida ma forse caratterialmente fragile.



Tutto o gran parte si deciderà già domenica con lo scontro diretto da dentro o fuori tra Aprilia e Chieti. Un pareggio lascerebbe immutata l'attuale classifica ma un successo di una delle 2 scriverebbe una seria ipoteca sul terzo posto. La giornata degli scontri diretti però non si ferma ad Aprilia-Chieti, con il calendario che per uno strano scherzo del destino metterà di fronte anche L'Aquila e Poggibonsi, attuali quinta e sesta forza del campionato. Un vero e proprio anticipo di Play-off con il Teramo, distante 2 lunghezze dal Poggibonsi, unica formazione che potrebbe davvero approfittare di questo incredibile incrocio del calendario. D'altronde l'undici di Cappellaccio dopo una lunga serie di risultati e prestazioni negative, causate in parte anche dalla nota crisi societaria seguente le dimissioni improvvise del patron Campitelli, sembra aver ritrovato la bussola e sulla carta ha tutte le possibilità di una rimonta ritenuta fino a pochi giorni fa pura utopia. Il Teramo domenica farà visita al Foligno, assetato di punti salvezza, che ha già costretto il Chieti allo 0-0 questa domenica.

LA VOLATA PROMOZIONE (in maiuscolo le gare da giocare in casa)

Squadra punti peultima ultima Salernitana

67

Promozione

GAVORRANO

teramo

Pontedera

59

Promozione

MARTINA FRANCA

gavorrano

Aprilia

53

Play-off

CHIETI

aversa normanna

Chieti

52

Play-off

aprilia

ARZANESE

L'Aquila

52

Play-off

POGGIBONSI

vigor lamezia

Poggibonsi

49

Play-off

l'aquila

FOLIGNO

Teramo

47





foligno

SALERNITANA



Andrea Sacchini