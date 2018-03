Serie B. Oggi al Biondi Lanciano-Crotone vale tantissimo in ottica salvezza

LANCIANO. Gara fondamentale in ottica salvezza per la Virtus Lanciano oggi alle ore 15,00 allo stadio Biondi contro il Crotone. L'undici di Gautieri, che non vince da un mese (2-0 sul Vicenza, ndr) con i calabresi sono a caccia di 3 punti che regalerebbero un finale di stagione con meno preoccupazioni visto la classifica cortissima, le tante squadre coinvolte e soprattutto gli innumerevoli scontri diretti previsti. Di fronte ci sarà un Crotone agguerrito che, con 3 punti in più dei frentani, verrà in Abruzzo col chiaro intento di strappare un pareggio in grado di mettere una seria ipoteca sulla salvezza. La formazione di Massimo Drago fuori casa fin'ora ha racimolato pochi punti e per la Virtus l'occasione è ghiotta per tornare al successo. Gautieri ha quasi tutta la rosa a disposizione eccezion fatta Turchi. Scelte fatte in difesa ed in attacco con Aquilanti, Almici, Amenta e Mammarella davanti la porta difesa da Leali. In attacco fiducia al tridente composto da Plasmati punta centrale con Piccolo e Falcinelli a supporto. Gli unici dubbi sono a centrocampo con Volpe e D'Aversa certi del posto che verranno affiancati da uno tra Di Cecco e Vastola, con il secondo in leggero vantaggio.

Nel Crotone poche novità rispetto la formazione che nell'ultimo turno ha pareggiato in casa 2-2 nel derby con la Reggina. Squalificato capitan Galardo, mister Drago dovrebbe affidarsi ad uno speculare 4-3-3. Caglioni in porta; in difesa Del Prete, Ligi, Abruzzese e Mazzotta, con quest'ultimo che dovrebbe vincere il ballottaggio con Migliore; trio di centrocampo formato da Eramo, Crisetig e Maiello. In attacco Ciano nel mezzo con De Giorgio e Gabionetta sugli esterni liberi di svariare da destra a sinistra. Panchina per il ristabilito Torromino.

Per la trasferta in terra abruzzese Massimo Drago al termine dell'allenamento di rifinitura ha convocato 21 giocatori: i portieri Concetti, De Luca e Caglioni; i difensori Migliore, Mazzotta, Ligi, Checcucci, Del Prete, Vinetot, Abruzzese e Correia; i centrocampisti Eramo, Maiello, Matute e Crisetig; gli attaccanti Pettinari, Gabionetta, De Giorgio, Ciano, Calil e Torromino.

Arbitra Pinzani della sezione di Empoli. Guardalinee Segna e Peretti. Calcio d'inizio oggi alle ore 15,00 allo stadio Biondi di Lanciano.

PROBABILI FORMAZIONI

VIRTUS LANCIANO (4-3-3): Leali; Aquilanti, Amenta, Almici, Mammarella; Vastola, D'Aversa, Volpe; Falcinelli, Plasmati, Piccolo. Allenatore: Gautieri.

CROTONE (4-3-3): Caglioni; Del Prete, Ligi, Abruzzese, Mazzotta; Eramo, Crisetig, Maiello; Gabionetta, Ciano, De Giorgio. Allenatore: Drago.

ARBITRO: Pinzani della sezione di Empoli.

Andrea Sacchini