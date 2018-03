MILENA GABANELLI FOR PRESIDENT:«FELICE MA IMBARAZZATA»

ROMA. Milena Gabanelli for president. E' lei la candidata del Movimento 5 stelle.

Le sue prime parole sono state: «quando pensano che tu sia all'altezza di un compito così grande si può solo essere onorati, perché è altamente gratificante. Sono assolutamente commossa e anche sopravvalutata. In merito alla candidatura quando i proponenti mi chiederanno però risponderò». E in serata, a Ballarò, aggiunge: «Non è solo una sorpresa è una botta in testa che mi mette in imbarazzo. Sono sorpresa riconoscente e imbarazzata allo stesso tempo, sono qui a preparare la puntata di domenica...e mi arriva questa notizia. È un riconoscimento professionale e morale da parte dei cittadini. Gli sono grata perchè per me e il mio gruppo è molto importante: è stata riconosciuta la nostra indipendenza, forse è il riconoscimento più importante ricevuto fino a oggi». Accetterà?: «Ci penso stanotte (ieri notte, ndr), non saprei cosa rispondere, è una cosa più grande di me, e credo che per ricoprire un ruolo così alto ci voglia una competenza politica che io non credo di avere. Sui fuori ruolo potrei parlare per ore ma è un onore. C'è mai stato un giornalista al Colle? Forse è la prima volta che si pensa a una giornalista al Colle».