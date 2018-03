MAURIZIO CROZZA:GABANELLI AL PALAZZO DEL “QUERELARE”

ROMA. Nuova copertina di Maurizio Crozza ieri a Ballarò tutta incentrata sulla notizia del giorno: Milena Gabanelli al Quirinale.

«Il Movimnto 5 stelle odiava tanto i giornalisti e poi che fa?», ha esordito Crozza, «candida la Gabanelli al Quirinale? E come se Berlusconi proponesse D’Alema…. Ah no, l’ha proposto….»

«Come vorrei che la Gabanelli diventasse presidente della Repubblica… ma tu pensa tutti quelli che l’hanno querelata… ha così tante querele che se andasse il Quirinale si chiamerebbe palazzo del “Querelare”.

«Alemanno ha un tempismo perfetto… »

«Pensa Di Pietro come gongola…. “maledetta Gabanella… hanno rieletto Scilipoti, Razzi è possibile he l’unico che sia fuori sia io? Tutti i miei nemici fanno carriera ed io no… maledetta Gabianella…»

«Cara Gabanelli pensaci… ma come sopravvalutata? Se sei sopravvalutata tu …. Ma lo hai visto Amato?»

«E poi c’è uno spiraglio perché oggi Grillo ha detto a Bersani:”voti la Gabanelli”, ma avete notato che lo ha chiamato per nome mica ha detto “zombi” o “Gargamella”…

«Stacci Bersani… in questo paese volano gli “stacci”…»