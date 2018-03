Abruzzo/Serie D. Impresa dell'Angolana a Macerata. 0-0 il derby tra Celano ed Amiternina

ABRUZZO. Come da pronostico l'Ancona si è sbarazzata non senza difficoltà del San Nicolò, ormai ad un passo dalla retrocessione. Decisivo un gol di Artiaco al 42esimo del primo tempo.

Sorpresa della giornata la vittoria dell'Angolana nella difficile tana della Maceratese quarta forza del campionato. Festa dell'undici di Città Sant'Angelo che ha ottenuto 3 punti fondamentali in ottica salvezza grazie al gol di De Matteis al 24esimo della prima frazione di gioco. Poi tanta sofferenza ma grande merito alla Renato Curi che si è difesa con ordine fino al triplice fischio.

Pari e patta 0-0 invece nel derby tra Celano ed Amiternina con poche emozioni allo stadio Piccone.

In classifica undicesima l'Angolana con 36 punti, 12esima l'Amiternina con 35, Celano terzultimo a 28 e San Nicolà ultimo a soli 19 punti.

ANCONA-SAN NICOLO' 1-0

ANCONA (4-3-3): D’Arsiè 6; Del Grosso 5,5, Labriola 6, Ciaramitaro 5,5, Amoruso 5,5 (15' st Bianchi 5,5); Cossu 5 (15' st Lispi 6), Bricca 6, Borrelli 6; Martino 5,5, Artiaco 6 (37' st Ingari sv), Cavallaro 6. A disp.: Masserano, Ruffini, Sparvoli, Palumbo. All. Favo.

SAN NICOLO’ (4-3-1-2): Merletti 4,5; D’Orazio 5,5 (28' st Grazioso sv), Antenucci 5,5, Mottola 6, Raimondo 6 (22' st De Santis 5,5); Di Michele 5,5, Zebi 6, Petronio 6; Troccoli 6; Chicco 5, Ragatzu 5,5 (32' st Padovani sv). A disp.: Ciccaroni, Fantozzi, Olivieri, Fizzani. All. De Amicis.

ARBITRO: Perrotti di Campobasso.

RETI: 42' pt Artiaco.

NOTE: spettatori 700 circa (con 133 paganti). Ammoniti: Petronio, Martino, Del Grosso. Angoli: 7-1. Recupero: pt 0', st 3'.

CELANO – AMITERNINA 0-0

CELANO (4-3-3): Merlini 6; Ferrara 6 (32’st Di Stefano sv) Fuschi 6.5 Rea 6.5 Terlino 6; Lancia 6 Marfia 6.5 De Sanctis 5.5 (3’st Luzi 6); Villa 5.5 Lazzarini 5.5 (14’st Dema 5.5) Valdes 5.5. A disp.: Nutricato, Antonelli, Fazi, Salatiello. All. Morgante 6

AMITERNINA (4-3-3): Spacca 6; Lenart D. 6 Varchetta 6.5 Loreti 6 Valente 6.5; Petrone 6 Moauro 6.5 Perfetti 6; Lenart L. 6 Pedalino 5.5 Gizzi 5.5 (20’st Costantino 5.5). A disp.: Raso, Di Francia, Picoli, Bocchino, Federici, Marongiu. All. Angelone 6

ARBITRO: D’Apice di Arezzo 6

NOTE: Spettatori 250 circa. Ammoniti: Rea, Lenart L.; angoli: 4-4; recupero: 2’pt, 6’st

MACERATESE-RENATO CURI 0-1



MACERATESE (4-2-3-1): Carfagna 5,5 (5' st Marani 6,5); Porfiri 5,5, Arcolai 6, Benfatto 6, Russo 6,5; Luisi 6, Segarelli 5,5 (23' st Piegallini 6); Romanski 6; Lattanzi 5,5 (5' st Negro 5,5), Melchiorri 6; Orta 6. A disp.: Montanari, Castracani, Capparuccia, Donzelli. All. Di Fabio (squalificato, in panchina Cappelletti, 5,5)

RENATO CURI ANGOLANA (4-2-3-1): Angelozzi 7; Natalini 6, Scampamorte 5,5, Spoltore 6, Cancelli 6,5; Gambacorta 6 (49' st Ricci ng), Farindolini 6; Vespa 6,5 (39' st Forlano ng), Ferraresi 5,5, Pagliuca 6; De Matteis 6,5 (31' pt D'Ancona 6). A disp.: De Flaviis, Di Cecco, Ligocki, Musilli. All. Miani 6,5.

ARBITRO: Volpato di Bolzano 5.

RETI: 24' pt De Matteis.

NOTE: spettatori 900 circa. Ammoniti: Romanski, Benfatto, Luisi, Piergallini, Scampamorte, Spoltore. Angoli: 10-2. Recupero: 2' + 5'

